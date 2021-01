Coronavirus, nuovo cluster in provincia: 47 contagiati a Villa Silvana

Un altro cluster in provincia di Latina che riguarda ancora una volta una struttura sanitaria. Quarantasette persone, tra operatori e degenti, sono risultati positivi a Villa Silvana, una Rsa di Aprilia. In molti avevano già ricevuto la prima dose di vaccino. La situazione è attentamente monitorata dalla Asl di Latina che sta svolgendo un'indagine epidemiologica e sta mettendo in sicurezza la struttura.

Si è già provveduto al trasferimento di alcuni pazienti che erano ricoverati all'interno della Rsa. Proprio ieri, 17 gennaio, la città di Aprilia aveva fatto registrare un picco di contagi: 49 positivi, il dato più alto fra tutti i comuni della provincia pontina.