Coronavirus Aprilia, in una settimana oltre 700 contagi. Morto un uomo di 67 anni

E’ quello di Aprilia uno dei centri della provincia pontina maggiormente attenzionato perché tra quelli che stanno facendo registrare i più alti numeri legati alla diffusione del coronavirus - va precisato che si tratta comunque di uno dei comuni più grandi del territorio -. Solo nell’ultima settimana - quella compresa tra il 5 l’11 gennaio -, infatti, sono stati 702 i contagi accertati dall’azienda sanitaria locale.

A fare il punto della situazione l’Amministrazione comunale. Nel grafico in basso (elaoborato dal Comune) si vede come in quattro occasioni i casi giornalieri hanno superato quota 100: il 6 gennaio quando sono stati 123, il 9 con 103 casi, il giorno successivo con 108 e l’11 gennaio con 129 contagi. Una curva dunque in crescita negli ultimi cinque giorni ed in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato un incremento di 679 positivi. E una crescita confermata anche dal bollettino diffuso oggi dalla Asl che riporta ben 198 nuovi positivi.

Nella settimana presa in considerazione c'è stato anche un decesso, quello di un uomo di 67 anni.