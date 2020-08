Coronavirus Aprilia: 7 ancora positivi, 53 in isolamento precauzionale

Sono 7 le persone ancora positive al coronavirus ad Aprilia, mentre sono 53 le quelle in isolamento precauzionale (non positive) presso il proprio domicilio. Questo il dato diffuso nella serata di ieri dall’Amministrazione comunale nell’ambito del consueto aggiornamento settimanale.

Delle 53 persone in isolamento precauzionale, 12 sono pazienti negativizzati in attesa di terminare la quarantena, mentre 41 sono cittadini in attesa della prova del tampone.

"Questa settimana non registriamo cambiamenti nel numero di pazienti positivi al Covid-19 in Città - commenta il Sindaco Antonio Terra - ma non posso nascondere un certo pessimismo, guardando al dato nazionale e anche a ciò che sta accadendo negli altri Paesi. Anche in virtù di tutto ciò e del numero - in crescita - delle persone ad Aprilia in isolamento precauzionale, rinnovo perciò l'invito alla massima prudenza e al rispetto delle disposizioni sanitarie varate per metterci al sicuro".