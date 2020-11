Coronavirus Aprilia, 845 attuali positivi. Il sindaco: “Colpito il 2% della popolazione”

Continuano a salire i contagi da coronavirus ad Aprilia. Sono 23 i nuovi casi che sono stati comunicati dalla Asl oggi, martedì 17 novembre, e si aggiungono ai 36 di ieri. E’ sempre il Comune a fare il punto sui numeri della pandemia aggiornando i cittadini sulla situazione attuale. Sono infatti 845 gli attuali positivi con 30 persone che sono al momento ricoverati presso strutture ospedaliere. Sono 501 i cittadini in isolamento preventivo (no positivi) presso il proprio domicilio, perché entrati in contatto con persone positive.

“Continuano a salire i numeri del Coronavirus nella nostra Città – commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra – sono dati che mostrano chiaramente la portata dell’epidemia in atto, che ha colpito il nostro territorio così come l’intero Paese. Il 2% dell’intera popolazione cittadina è colpito dal virus: sembra un numero relativamente piccolo, ma è invece una parte consistente della Città, visto anche il tasso di crescita dei contagiati.

Ho ascoltato questo pomeriggio il bell’intervento del Presidente Mattarella nella 37° Assemblea ANCI - ha poi concluso il primo cittadino -: ricorro alle sue parole per dire anch’io che dobbiamo tutti adottare comportamenti di prudenza, non per imposizione, non soltanto per suggerimento o per disposizione delle pubbliche autorità ma per convinzione. Liberi e, proprio per questa ragione, responsabili”.