Coronavirus: ad Aprilia salgono a 564 gli attuali positivi, sono 25 i ricoverati

Anche nella giornata di oggi Aprilia ha fatto registrare un importante aumento di casi di coronavirus: sono 24 quelli contenuti nel bollettino diffuso dalla Asl nel pomeriggio. Come aggiornano da Comune, ad oggi sono 564 gli attuali positivi di cui 25 sono ricoverati, 539 sono in isolamento domiciliare. “È quanto emerge dai dati che la Asl di Latina condivide ogni giorno con i comuni della provincia - spiegano dall’Amministrazione -. 361 sono invece le persone in isolamento domiciliare preventivo (no positivi)”.

“In una sola settimana registriamo un incremento nel numero delle persone attualmente positive di oltre 150 – commenta il sindaco Antonio Terra –; questo basta a farci comprendere quanto il virus sia aggressivo. Di questo passo, a novembre toccheremo un altro record nell’incremento del numero dei nostri concittadini contagiati.

Oggi condividiamo sui social anche l’andamento di questo dato da marzo a fine ottobre (foto in basso). Ad oggi sono 752 i cittadini apriliani contagiati dall’inizio della pandemia. Di questi, 175 sono i guariti, pari al 23% delle persone riscontrate positive. Sono dati che ci devono far riflettere e che ci chiedono veramente la massima prudenza”.

