Coronavirus Latina, numeri record in provincia. Entro una settimana 5.310 posti letto nel Lazio

Numeri record quelli fatti registrare ieri dalla provincia pontina con 316 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Gli attuali positivi sono arrivati così a 3461 ma sotto osservazione sono sempre i ricoverati che secondo i dati di ieri erano 173. Una situazione che resta di allerta in tutto il territorio pontino: sono stati 27 i comuni toccati ieri dai nuovi contagi, praticamente l’intera provincia ad eccezione di Campodimele, Maenza, Prossedi, Sperlonga, Roccasecca dei Volsci e Ventotene. Sono quasi mille i casi da inizio mese - 974 - con 14 decessi.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Record di contagi nel capoluogo pontino, 83, come non era mai accaduto neanche durante questa seconda ondata. Dato più alto di sempre anche a Sezze (24) e numeri importanti sono stati registrati ad Aprilia (24), Cisterna (29), Cori (28) e Terracina (23). Gli altri casi sono stati registrati nei seguenti comuni: Bassiano (1), Castelforte (1), Fondi (14), Formia (17), Gaeta (3), Itri (1), Lenola (4), Minturno (4), Monte San Biagio (4), Norma (2), Pontinia (5), Ponza (2), Priverno (10), Rocca Massima (5), Roccagorga (1), Sabaudia(6), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (10), Sermoneta (9), Sezze (24), Sonnino (4), Spigno Saturnia (1), Terracina (23).

Coronavirus Latina: 3461 attuali positivi

Gli attuali positivi nella provincia di Latina sono 3461, mentre il 31 ottobre scorso erano 2685, 776 in meno ad oggi, mentre i pazienti che necessitano di un ricovero ospedaliero secondo il dato aggiornato a ieri sono 173. Da tenere sotto stretta osservazione anche l’indice di prevalenza - il numero dei positivi su 10.000 abitanti - che è arrivato a 80,28; sono 4681 i contagi totali da marzo, 1088 i guariti e 369 i decessi.

Coronavirus Lazio: raddoppiano i posti letto

Raddoppiano intanto i posti letto nel Lazio. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti che prevede 5.310 posti letto Covid a fronte dei 2913 attuali, con l’attivazione entro una settimana. Sono 4.409 i posti letto ordinari e 910 quelli di terapia intensiva e sub intensiva. Il provvedimento del governatore prevede anche 54 strutture coinvolte, con 16 grandi hub Covid Hospital e un hub pediatrico.

Coronavirus Lazio: quasi 2700 casi in 24 ore

Ieri sono stati quasi 2700 i nuovi casi nel Lazio - 2699 - la maggior parte concentrati nella zona tra Roma e la sua provincia (1859) mentre 840 sono quelli registrati nelle altre 4 provincia: oltre ai 316 di Latina, 249 a Frosinone, 147 a Viterbo e 28 a Rieti. In tutta la regione sono così arrivati a 46684 gli attuali positivi con le terapie intensive che sono arrivate a 234, più di 60mila i casi totali da inizio pandemia.

Convocata la conferenza dei servizi

Per lunedì il sindaco di Latina Damiano Coletta ha convocato la Conferenza dei Sindaci per fare il puto della situazione. I numeri di ieri, ha spiegato all’agenzia Dire, “rientrano in uno screening diagnostico di oltre 1000 tamponi, questo mi e' stato riferito dalla Asl di Latina. Di solito se ne effettuano 500. Questo test che si basa numericamente su un volume di campioni doppio. Comunque questa è la dimostrazione che piu' tamponi si fanno piu' rileviamo la fascia ampia degli asintomatici. Per lunedì ho convocato la Conferenza dei Sindaci, essendone il presidente, per fare il punto della situazione. Dalle anticipazioni che ho la curva si basa su un trend su piu' giorni e la curva e' abbastanza lineare. Questo probabilmente potrebbe essere un effetto dei provvedimenti presi in quest'ultimo periodo”.

Coronavirus: 4 positivi nella Top Volley

Il coronavirus non risparmia neanche la pallavolo: nel pomeriggio di oggi la Top Volley ha dato la comunicazione di 4 positivi presenti nel gruppo squadra. La scoperta in seguito al giro di tamponi che sono stati effettuati nel team (qui la notizia).

Coronavirus Latina: tavolo per fronteggiare il disagio socio-economico

Si è riunito ieri il tavolo di supporto alle categorie datoriali e a quelle dei lavoratori creato dal prefetto di Latina Maurizio Falco e che vede confrontarsi associazioni di categoria, imprese ed enti del territorio. Il tavolo si inserisce nell’ambito dell’attività di monitoraggio proprio del disagio sociale ed economico a livello provinciale proprio di quelle categorie che subiscono in maniera più pesante delle conseguenze dell’emergenza coronavirus con riferimento anche all’esame delle problematiche che riguardano l’attuazione delle misure di sostegno alle imprese (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

