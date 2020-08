Coronavirus Aprilia, 7 ancora positivi. Il sindaco: “Siamo lontani dalla fine dell’emergenza”

Sono 7 i pazienti ancora positivi ad Aprilia e 30 le persone al momento poste in isolamento domiciliare (non positivi). A fare il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus in città è l’Amministrazione comunale dopo che nella giornata di ieri, 7 agosto, è stato notificato dalla Asl di Latina un nuovo caso, quello di un uomo di rientro dall’Albania; le sue condizioni sono buone ed è in cura presso il proprio domicilio.

Per quanto riguarda le 30 persone non positive in isolamento precauzionale presso il proprio domicilio, spiegano dal Comune, si tratta di 13 pazienti ormai negativizzati, che stanno terminando il periodo di quarantena, e 17 persone in attesa del tampone.

“La situazione è attentamente monitorata dalle autorità sanitarie, ma siamo ancora lontani dalla fine dell’emergenza – commenta il Sindaco Antonio Terra – i casi di positività non sono tanti, ma ci sono e fanno fatica a diminuire. La lentezza con la quale i nuovi contagi scendono ci suggerisce di prestare ancora la massima attenzione: mai come adesso, la lotta al virus dipende dal comportamento e dal buon senso di ciascuno di noi”.