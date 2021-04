Coronavirus Aprilia, 694 attuali positivi. Terra: “Riaprire è importante ma è necessario rispettare le regole”

Il punto della situazione in città. Alla vigilia del ritorno del Lazio in zona gialla l’appello del sindaco “alla responsabilità e alla prudenza degli apriliani, soprattutto dei più giovani"

Sono quasi 700 i cittadini attualmente positivi ad Aprilia che resta uno dei centri della provincia ad essere maggiormente colpiti dalla diffusione del coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino diffuso oggi, venerdì 23 aprile, dalla Asl sono 33 i nuovi contagi che hanno fatto a 114 il dato di questa settimana.

A fornire un quadro generale della situazione, sulla base dei dati condivisi dalla Asl di Latina con i Comuni della provincia, è stata la stessa Amministrazione. Gli attuali positivi sono 694 con 40 pazienti che sono al momento ricoverati, un dato in leggero calo negli ultimi giorni. E’ invece in aumento il numero dei cittadini apriliani in isolamento domiciliare preventivo perché non positivi, che oggi raggiunge quota 550.

“Ci apprestiamo a vivere l’ultimo week-end in zona arancione prima del graduale allentamento delle misure restrittive che avrà luogo a partire da lunedì” commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra facendo riferimento al ritorno del Lazio in zona gialla da lunedì 26 aprile come anticipato nelle scorse ore dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Vorrei però fare appello alla responsabilità e alla prudenza degli apriliani, soprattutto dei più giovani. I dati confermano, purtroppo, che occorre prestare la massima attenzione.

La pandemia non è terminata e la campagna vaccinale, che fa ben sperare, ancora non procede ai ritmi sperati. Riaprire è importante, per poter dare respiro al commercio e all’economia del territorio. È necessario però accompagnare questo processo di ripresa ad atteggiamenti di cautela e di rispetto scrupoloso delle regole che sono in vigore. Altrimenti rischiamo di fare molti passi indietro” ha concluso il primo cittadino.