Coronavirus Aprilia, tornano a salire i positivi: 33 in una settimana e più della metà sono giovani

Parallelamente all’andamento della curva in provincia di Latina ed in tutto il Lazio, aumentano i casi di coronavirus anche nel territorio di Aprilia. Secondo i dati condivisi dalla Asl pontini con i Comuni della provincia, ad oggi sono 123 le persone al momento positive in città e 33 di essi hanno contratto il Covid-19 nell’ultima settimana. Infine sono 25 i cittadini apriliani in isolamento precauzionale a casa perché non positivi. Il 9 luglio scorso, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Comune, gli attuali positivi erano 97, 26 in meno.

“Nell’ultima settimana i numeri del Covid-19 sono tornati a crescere anche ad Aprilia – commenta il sindaco Antonio Terra –; sappiamo che la variante Delta, molto più contagiosa delle altre, presto diverrà predominante e questo deve spingerci a mantenere la massima cautela: l’emergenza non è finita.

Nell’ultima settimana, tra i 33 nuovi casi registrati, ben 19 sono giovani under40 e molti di essi hanno finito con il contagiare anche genitori e nonni. La situazione ospedaliera non è critica, ma questi campanelli d’allarme ci devono suggerire i comportamenti necessari a tutelare il sistema sanitario e le fasce più deboli: faccio appello, dunque, soprattutto ai più giovani perché rispettino le norme di distanziamento e in caso di rientro dalle vacanze, monitorino attraverso i tamponi il proprio stato di salute, onde evitare – in caso di asintomaticità – di contagiare familiari e amici”. L’invito poi da parte del primo cittadino di Aprilia è a “tutti coloro che ancora non si sono prenotati a vaccinarsi: in questo momento, è il vaccino l’unico modo per proteggere noi stessi e chi ci sta accanto”.