Coronavirus Aprilia, 668 attuali positivi in città. Forte incidenza dei bambini contagiati

Allo stato attuale sono 668 i positivi al coronavirus ad Aprilia dove sono stati 21 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dalla Asl oggi, venerdì 3 dicembre. A fornire l’aggiornamento la stessa Amministrazione comunale.

Ed è sempre alta l’attenzione in città in dei numeri fatti registrare negli ultimi giorni che hanno portato anche il sindaco a prolungare per la terza settimana consecutiva l'ordinanza con cui è stato disposto il ripristino dell’obbligatorietà della mascherina anche all’aperto.

“La situazione rimane critica - ha commentato il primo cittadino Antonio Terra -, anche se in questi ultimi giorni mi è capitato spesso di contestare una ricostruzione emergenziale e catastrofista che non condivido e non corrisponde alla realtà. I casi di positività riscontrati sono in lieve crescita, in linea con il dato nazionale. Anche per quel che riguarda l’incidenza del virus, continuiamo a rimanere al di sotto dei valori da zona gialla (250). La speranza, dopo la crescita delle ultime settimane, è che l’RT si stabilizzi e inizi a scendere, ma attendiamo il dato del weekend per fare un bilancio.

È chiaro - ha poi aggiunto il sindaco - che occorre proseguire con forza la campagna vaccinale. E continuare a prestare la massima attenzione, soprattutto a quei contesti in cui le distanze possono venir meno ed è assolutamente necessario mantenere la massima prudenza. Anche perché abbiamo una forte incidenza di bambini – sotto ai 12 anni – contagiati”.