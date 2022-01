Coronavirus Aprilia, screening sugli studenti delle scuole superiori: due giornate di tamponi

Due giornate di test per la rilevazione del coronaviurs riservato agli studenti di Aprilia: è iniziata infatti questa mattina, per poi proseguire lunedì, presso gli spazi esterni messi a disposizione dal Liceo A. Meucci e dall’Istituto C. e N. Rosselli a campagna di screening per i ragazzi delle scuole superiori.

Un’iniziativa molto importante anche alla luce dei numeri di questi primi giorni di scuola dopo il rientro dalle vacanze natalizie sono stati registrati negli istituti pontini e di quelli che sono stati registrati in queste settimane ad Aprilia. Secondo l’ultimo bollettino settimanale della Asl (che considera i giorni tra il 12 e il 18 gennaio), infatti, in città sono stati riscontrati 1194 nuovi positivi con un aumento del 70% rispetto alla settimana precedente a cui vano aggiunti i quasi 500 degli ultimi due giorni.

Il Comune ha fornito 1.500 test antigenici che potranno esser somministrati, da parte di medici e infermieri, a tutti i ragazzi che ne facciano richiesta. L’iniziativa si avvale della collaborazione del comitato locale della Croce Rossa Italiana e della Asl di Aprilia, che ha messo a disposizione il proprio personale amministrativo per poter effettuare subito il tracciamento in caso di casi di positività, in un’ottica di integrazione socio-sanitaria.

“Ringraziamo per la collaborazione sia le dirigenze dei due istituti superiori, che la Croce Rossa di Aprilia e la dirigenza della ASL locale – commentano gli Assessori alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Gianluca Fanucci e Francesca Barbaliscia – in queste settimane, anche in considerazione della situazione che sta vivendo il nostro territorio e in generale il sistema scolastico cittadino, ci siamo adoperati puntando sul dialogo tra istituzioni locali, scuole e terzo settore, proprio per poter realizzare iniziative come quella messa in campo oggi”.

La campagna di screening presso le scuole superiori della Città proseguirà anche nella giornata di lunedì.