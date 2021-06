Coronavirus, variante Delta in provincia di Latina: 17 casi ad Aprilia

Scoperti casi di variante Delta nella provincia di Latina: in tutto sono 17 quelli che sono stati registrati nel territorio di Aprilia. I tamponi delle persone risultate positive al coronavirus erano stati inviati nelle scorse settimane all’Istituto Spallanzani di Roma per il sequenziamento, ed oggi sono arrivati i risultati.

L’origine del contagio sarebbe da far risalire ad una donna residente ad Aprilia che lavora a Roma; a seguire sono risultati positivi anche alcuni familiari e amici, con il piccolo focolaio che si è esteso con casi riscontfrati anche in anche ad un asilo nido e in un doposcuola. Considerata proprio la velocità con cui i contagi si sono diffusi fra i vari contatti, la Asl di Latina ha inviato i tamponi allo Spallanzni per il sequenziamento. Da quanto si apprende al momento solo uno dei 17 contagiati, un bambino del doposcuola, è ancora positivo.

La situazione è comunque costantemente monitorata dall'Azienda sanitaria locale che, attraverso il tracciamento, è riuscita a circoscrivere tempestivamente il focolaio; nessuna delle 17 persone che ha contratto il virus con la variante Delta ha dovuto fare ricorso al ricovero e la situazione appare al momento sotto controllo.