Coronavirus Ardea, contagi soprattutto tra i giovani. Sette casi in un Consorzio sul litorale

Gli aggiornamenti del sindaco sui casi riscontrati nel Consorzio di Tor San Lorenzo Lido e riconducibili a due diversi cluster. Al momento non è stata emessa nessuna ordinanza. In città sono 124 gli attuali positivi

Corre sopratutto tra i giovani il coronavirus ad Ardea dove allo stato attuale si registrano 124 positivi, di cui, fortunatamente, solo 3 sono ricoverati in ospedale, gli altri sono in cura presso il proprio domicilio. Più della metà degli attuali positivi, come si può vedere dal grafico in basso sono concentrati tra persone under 40. A fornire il quadro della situazione è il sindaco Mario Savarese.

“E' preoccupante l'andamento dei casi Covid registrati ad Ardea nel mese di agosto - commenta il primo cittadino -. Sono ben 124 quelli ancora attivi. Fortunatamente pochi i ricoveri (3). Sono i più giovani ad ammalarsi di più: si concentra nella classe di età dai 15 ai 25 anni il maggior numero dei casi”.

Lo stesso sindaco Bavarese è intervenuto poi sui casi che sono stati nel Consorzio di Tor San Lorenzo Lido. “Per quanto riguarda le notizie diffuse che parlano di una preoccupante concentrazione di casi covid nel Consorzio di Tor San Lorenzo Lido, la situazione è decisamente meno grave di com'è apparsa sui media. Si sono registrati 7 casi riconducibili a due diversi cluster e anche in questo caso si tratta di ragazzi molto giovani”. “Di concerto con la Asl Roma 6 - aggiunge il primo cittadino - non si ritiene necessario emettere un'ordinanza restrittiva che obblighi all'utilizzo della mascherina anche all'aperto, ma è necessario raccomandare il rigoroso rispetto delle direttive Covid in atto al momento”.

Poi un appello ai ragazzi: “La vostra salute è preziosa per tutti noi, il Covid non è andato in vacanza in lidi lontani, quindi non abbassate la guardia e soprattutto vaccinatevi - ha detto Savarese -. Oltre 40 ragazzi hanno ricevuto il vaccino lo scorso lunedì presso il Consorzio Marina Piccola. Continueremo queste iniziative, le intensificheremo. Debelliamo il mostro”.