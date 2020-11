Coronavirus Ardea: nell'ultimo mese 178 positivi in isolamento domiciliare, 7 i ricoverati

"Cari concittadini è un compito ingrato il mio, ma avete il diritto di essere informati sull'evoluzione della malattia da coronavirus nel nostro comune": queste le parole del sindaco di Ardea Mario Savarese che attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha aggironato i cittadini sulla situazione attuale in merito alla diffusione del Covid-19.

“Nell'ultimo mese, ossia nel tempo in cui una persona che ha contratto il virus è tipicamente guarito, abbiamo registrato 178 nuovi contagi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare, 7 persone sono invece state ricoverate in strutture ospedaliere, nessun nuovo decesso. La situazione è tragica - commenta il primo cittadino -, ci vede tuttavia ancora tra quei comuni con bassa percentuale di malati in rapporto alla popolazione residente e nel confronto con tutti i comuni limitrofi e del litorale”.

“Il numero elevato dei contagi - spiega Savarese - è dovuto al considerevole aumento del numero di tamponi che si stanno effettuando e che mettono alla luce anche i casi asintomatici o di quei casi meno gravi in cui il malato neppure si accorgeva di aver contratto il virus. Il Lazio resta zona gialla e questo c’incoraggia, ma non dobbiamo mollare un istante. Una raccomandazione su tutte: se sospettate di aver contratto la malattia non aspettate un solo istante, fatevi autorizzare dal medico di base e recatevi subito a fare un tampone anche rapido. Sono numerosi i drive-in nel territorio e a giorni speriamo di poterne aprire anche uno ad Ardea. Un contagio scoperto prematuramente può salvare la nostra vita e quella degli altri”.