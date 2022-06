Coronavirus, nel Lazio 2.817 nuovi casi ma nessun decesso. I guariti sono oltre 3mila

In tutto il Lazio, su un totale di 19.582 tamponi, si registrano 2.817 nuovi casi positivi, 1.762 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. Sono invece a zero i decessi mentre ammontano a 3.039 i pazienti guariti.

Scendono ancora i ricoveri, 15 in meno rispetto a ieri, per un totale di 537 pazienti che si trovano nei reparti Covid degli ospedali della regione. Stabili invece, a quota 31, le terapie intensive.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Nel dettaglio della distribuzione dei contagi, Roma conta 1.625 nuovi casi a cui si aggiungono ulteriori 544 contagi nel resto della provincia romana. Nelle altre quattro province del Lazio invece si registrano complessivamente 648 positivi. Il numero più alto, pari a 260, è nella provincia di Latina, altri 180 sono poi in provincia di Frosinone, 131 a Viterbo e 77 infine a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 4 giugno

Su 117.788 attuali casi di Covid nel Lazio, sono 537 i pazienti ricoverati nelle aree mediche degli ospedali mentre altri 31 si trovano nei reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare infine si trovano 117.220 persone positive, Sono invece 13.347 i decessi totali dall'inizio della pandemia ad oggi.

Il punto sui vaccini

Nel Lazio superata quota 13 milioni e 535mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, circa l?83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.