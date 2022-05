Coronavirus, nel Lazio 4.133 nuovi casi e 5 morti. I guariti a quota 5mila

Nel Lazio, su un totale di 30.144 tamponi eseguiti, si registrano oggi 4.133 nuovi casi, 1.373 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono ancora 5 i decessi mentre i guariti superano i nuovi positivi e si attestano a quota 5.063. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,7%.

Il punto sui ricoveri

I ricoveri nelle aree nediche degli ospedali sono 17 in meno nell'arco di 24 ore, per un totale di 1.127 posti letto occupati nei reparti Covid. Restano invece stabili le terapie intensive, complessivamente 62.

Il primo maggio degli operatori sanitari

In occasione del 1 maggio e della festa dei lavoratori, l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha voluto ricordare l'impegno costante degli operatori sanitari. *Buon 1° maggio a tutti - ha dichiarato - La festa dei lavoratori va celebrata in nome di tutte quelle persone che hanno combattuto per ottenere condizioni di lavoro migliori e per difendere il diritto al lavoro. Tuttavia, il primo maggio non tutti fanno festa, per questo il mio pensiero va a tutte le operatrici e gli operatori sanitari, medici e infermieri, oss, che, senza sosta e oltre ogni ricorrenza e festività, dedicano la loro vita all'assistenza e alla cura del prossimo. A voi va il mio pensiero e la mia gratitudine”.

La mappa del contagio nel Lazio

Per quanto riguarda la mappa del contagio nell'intera regione, circa la metà dei casi positivi accertati oggi, per la precisione 2.107, riguardano la città di Roma mentre altri 956 riguardano i comuni della provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio infine i nuovi contagi sono stati 1.070, di cui 435, il numero maggiore, nella provincia di Roma, 302 sono invece a Frosinone, 174 in provincia di Rieti e poi 159 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 1 maggio

Gli attuali casi positivi ammontano nella regione a 154.701. Di questi, 153.512 si trovano in isolamento domiciliare, 1.127 si trovano ricoverati nelle aree Covid degli ospedali e 62 in terapia intensiva. Il totale dei casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi è di 1.487.834.