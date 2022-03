Coronavirus, 4.543 nuovi casi nel Lazio con 12 decessi ma più di 12mila guariti

Su un totale di 54.391 tamponi si registrano oggi, 1 marzo, nel Lazio 4.543 contagi, 2.219 in più rispetto a ieri. Sono inoltre 12 i decessi nelle ultime 24 ore ma 12.242 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8,3%.

Scendono ancora i ricoveri ospedalieri, che sono 68 in meno rispetto alla giornata del 28 febbraio per un totale di 1.344 pazienti ricoverati nelle aree mediche degli ospedali della regione. Sono sei in meno invece le terapie intensive, per un totale di 116 posti letto occupati.

Il dettaglio dei casi per le province del Lazio

Nel dettaglio, i casi a Roma città ammontano a 2.004, mentre nel resto della provincia di Roma sono 1.132. Nel resto del Lazio 1.407, di cui 727 in provincia di Latina, il dato più alto. A seguire, 237 sono i contagi a Frosinone, 282 a Viterbo e 161 in provincia di Rieti.

Il bollettino del Lazio del 1 marzo

Gli attuali casi positivi nella regione 130.735, di cui 1344 ricoverati in area medica, 116 in terapia intensiva, 129.275 in isolamento domiciliare. I casi trattati complessivamente dall'inizio della pandemia ad oggi 1.079.223.

Il punto sui vaccini

Sono partite da questa mattina intanto le prime somministrazioni del vaccino Novavax in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina. E' stata superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145mila i bambini con prima dose pari al 39%.