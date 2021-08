Coronavirus, nella regione 645 nuovi positivi. Salgono ancora i ricoveri: 463 persone in ospedale

Sono 645 i nuovi contagi Covid nel Lazio, compresi 58 recuperi dei giorni precedenti. Tre invece i decessi registrati nella regione e anche in questo caso ci sono due recuperi. Salgono ancora di 22 unità i ricoveri ospedalieri in area medica, che raggiungono ora quota 463 in tutto il Lazio, mentre le terapie intensive sono 62, due in più nelle ultime 24 ore.

La distribuzione dei casi per province

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la città di Roma conta oggi, 11 agosto, 255 casi, nel resto della provincia di Roma 256. Nel resto delle province sono stati 134 i positivi accertati, di cui 54 in provincia di Latina, 40 a Frosinone, 15 a Rieti e 25 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio

Dando uno sguardo ai numeri, è ben evidente la salita della quota di cittadini attualmente positivi, che arriva a 16.312. I ricoverati in area non critica sono al momento 463, le terapie intensive occupate da pazienti Covid 65. In isolamento domiciliare si trovano invece 15.784 persone. I casi trattati nel Lazio dall'inizio della pandemia ad oggi sono arrivati a 364.790.