Coronavirus: nel Lazio 188 nuovi casi di covid, 5 morti. Rapporto positivi e tamponi a 1,4%

I dati di oggi, lunedì 11 ottobre. Stabili le terapie intensive, in aumento i ricoveri in area medica

Circa 12.500 tamponi complessivi processati nel Lazio: i nuovi contagi da covid sono stati 188 nelle ultime 24 ore, 33 in meno rispetto alla giornata di ieri e 52 in meno rispetto ai dati di lunedì 4 ottobre. Si sono però registrati contestualmente 5 decessi e 193 guarigioni. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%. Aumentano di 21 unità i ricoveri legati al virus raggiungendo quota 361 mentre le terapie intensive restano sostanzialmente stabili a 51.

La distribuzione dei contagi nelle province

Sono in totale 151 i contagi accertati in tutta la provincia di Roma, 102 dei quali sono nella Capitale. Mentre nelle altre quattro province della regione i casi di covid di oggi, 11 ottobre, ammontano a 37, la maggior parte dei quali, 23 per la precisione, solo a Latina. Sono invece 8 i tamponi positivi alla Asl di Frosinone, uno solo a Rieti e 5 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio dell'11 ottobre

I cittadini del Lazio attualmente positivi sono 9.134, di cui 361 ricoverati in area medica e 51 in terapia intensiva, 8.722 invece in isolamento domiciliare. I casi di covid esaminati dall'inizio della pandemia ad oggi sono arrivati invece a 387.399. Di questi, 369.757 sono guariti dal virus, mentre 6.690 deceduti.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il Lazio ha ora superato il 90% della popolazione adulta e oltre l'83% degli over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale, con tassi di copertura vaccinale dunque tra i più alti d'Europa. Da oggi intanto si aprono le prenotazioni della terza dose di siero anti covid anche per gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. E' possibile prenotare attraverso il sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. E' possibile però fare la terza dose del richiamo anche dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Medici di famiglia e pediatri hanno poi ritirato oltre 350mila dosi di vaccino antinfluenzale, che è gratuito per gli over 60, i soggetti fragiili e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età.