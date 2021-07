Coronavirus, contagi ancora in lieve salita nel Lazio: 172 i nuovi positivi

Sono appena 10mila i test totali effettuati nel Lazio, di cui 5mila tamponi (-1069 rispetto al giorno precedente) e circa 4mila antigenici, che hanno portato a scoprire 172 nuove positività (+8 rispetto all'11 luglio) e un decesso, oltre a 183 guarigioni. Continua dunque la tendenza al lieve aumento dei contagi in tutta la regione e proprio per questo l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato raccomanda di "tenere alta l'attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento e vaccinarsi prima di andare in vacanza", un'esortazione rivolta soprattutto ai più giovani. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 1,7%.

La distribuzione dei casi per provincia

Se i casi nella sola Capitale sono saliti a quota 120, nel resto della provincia romana sono oggi, 12 luglio, 49 in totale. Nelle altre province del Lazio invece sono complessivamente 3, di cui due nella Asl di Frosinone e uno a Latina, zero invece nelle province di Rieti e Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 12 luglio

I casi trattati nella regione dall'inizio della pandemia ad oggi sono 347.273, di cui 336.677 cittadini guariti, 8.377 deceduti e 2.219 attualmente positivi. Tra questi ultimi si contano 133 persone ricoverate in area non critica (+5 rispetto al giorno precedente) e 25 in terapia intensiva.

Il punto sulla campagna vaccinale

Al momento nel Lazio sono state superate le 5,9 milioni di somministrazioni, il 52% degli adulti ha concluso il percorso vaccinale. Per quanto riguarda infine "l'operazione Delta", la campagna di vaccinazione itinerante promossa dalla Regione ha raggiunto, in provincia di Latina la città di Formia dove il camper resterà anche nella giornata del 13 luglio. Il 14 e 15 sarà poi a Spigno Saturnia, il 16 e 17 a Minturno e il 18 e 19 luglio nella città di Fondi.

L'Unità di Crisi ha reso note le percentuali di copertura vaccinale aggiornate per fasce di età:

Over 80 - 95%

70/79 anni - 90%

60/69 anni - 84%

50/59 anni - 72%

40/49 anni - 61%

30/39 anni - 52%

20/29 anni - 48%

12/19 anni - 25%