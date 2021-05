Coronavirus, il bollettino del Lazio: 706 nuovi positivi e 10 decessi

Sono 706 i nuovi casi di covid nel Lazio (52 più di ieri) registrati oggi, 14 maggio, su 32mila test totali, di cui 16mila tamponi molecolari e 16mila antigenici. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, 1.100 invece i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.4%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Sale il numero di ricoverati di circa 10 unità per un totale di 1.599 persone che attualmente hanno necessità di cure ospedaliere, mentre resta più o meno stazionario il dato delle terapie intensive, che sono 231.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 14 maggio

Stando ai dati complessivi, sono 34.741 i casi attualmente positivi nel Lazio. Di questi, 32.911 sono in isolamento domiciliare, 1.599 ricoverati non in terapia intensiva, 231 sono ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), 7.987 sono deceduti e 292.548 sono guariti. Dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati trattati 335.276 casi.

La distribuzione dei casi sul territorio

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi contagi, nella provincia di Roma sono stati registrati 568, di cui 387 nella sola Capitale e il resto nella provincia romana. Nelle altre province del Lazio sono stati accertati invece 138 casi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Di questi, 61 sono a Latina, 51 nella Asl di Frosinone, 21 in quella di Viterbo e infine 5 in quella di Rieti.

La campagna vaccinale

Sabato 15 e domenica 16 maggio open day di Astrazeneca anche in provincia di Latina con il ticket virtuale. Due i centri vaccinali a disposizione: a Latina presso il teatro di San Francesco in via dei Cappuccini e a Formia presso l'amministrazione provinciale di via Spaventola. L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha spiegato che dopo tre ore dall'avvio delle prenotazioni è stato raggiunto il sold out a Latina, a Roma e Viterbo. Nel Lazio intanto sono state superare 2,5 milioni di dosi somministrate. Il 35% di prime dosi sull'intera popolazione targete e oltre il 18% di seconde dosi.

