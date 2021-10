Coronavirus, nel Lazio 275 casi in più e tre morti. In una settimana incremento di un terzo delle vaccinazioni

Nel Lazio sono 275 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore su un totale di 22.174 test effettuati. Una crescita nelle ultime 24 ore di ben 81 positivi, a cui si aggiungono tre decessi ma anche 400 guariti. Il rapporto tra positivi e tampponi è ora all'1,2%. I ricoveri sono scesi complessivamente a 305 mentre resta praticamente invariato, a 50, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti covid.

I casi per le singole province del Lazio

I casi a Roma città sono oggi 123, mentre nel resto della provincia di Roma si contano 85 tamponi positivi. Nelle altre province della regione invece i contagi salgono a 67, la maggior parte dei quali riguardano la provincia di Latina che ha accertato 42 casi, seguita da Frosinone con 12, da Viterbo con 10 e da Rieti con 3.

Il bollettino del Lazio del 14 ottobre

Nel dettaglio, gli attuali cittadini positivi al virus nel Lazio sono scesi sono quota 9mila, per la precisione a quota 8.737. Di questi, 305 sono ricoverati in area medica e 50 in terapia intensiva mentre 8.382 cittadini sono seguiti in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia i pazienti deceduti a causa del covid sono stati invece 8.700 su un totale di 388.098 casi esaminati.

La corsa ai vaccini per il Green pass

Con l'avvicinarsi della data del 15 ottobre, giorno in cui sarà obbligatorio per molte categorie lavorative essere in possesso del green pass, sono cresciute le vaccinazioni. Nell'ultima settimana in particolare il Lazio ha visto un incremento di un terzo delle somministrazioni giornaliere. Si supera dunque il dato del 90% della popolazione adulta immunizzata e dell'oltre 84% di over 12 che hanno concluso il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda la terza dose, ne sono state somministrate giò 31mila agli over 80, mentre tra gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda da almeno 180 giorni si sono prenotati già in 4mila.