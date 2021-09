Coronavirus, 326 nuovi casi nella regione e 5 morti. Rapporto tra positivi e tamponi a 1,5%

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale per il Covid. Nel Lazio su 8.327 tamponi molecolari e 12.148 tamponi antigenici per un totale di 20.475 tamponi, si registrano 326 nuovi casi positivi (+55 rispetto a ieri), a cui si aggiungono 5 i decessi e 680 pazienti guariti. Attualmente i pazienti ricoverati sono 448, 62 le terapie intensive occupate. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%" spiega l'assessore.

La distribuzione dei nuovi contagi nel Lazio

Nel dettaglio della distribuzione per le singole province, i casi a Roma città sono a quota 215 mentre sono 53 nel resto della provincia di Roma e 58 nelle altre quattro province della regione. In particolare si registrano 25 nuovi contagi a Frosinone, 12 nel territorio di Latina, 4 a Rieti e 17 a Viterbo.

Il bollettino della regione del 14 settembre

Per quanto riguarda i numeri del bollettino di oggi, 14 settembre, gli attuali cittadini positivi residenti nel Lazio scendono ora a quota 12.248, di cui 448 ricoverati in area medica e 62 in terapia intensiva mentre 11.738 si trovano in isolamento domiciliare. Ammontano complessivamente a 379.617 i cittadini contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi, con 8.579 deceduti e 358.790 guariti dal virus.

La campagna vaccinale

Va avanti in tutte le province la campagna vaccinale, che prosegue anche con l'immunizzazione della popolazione over 12 per raggiungere l'obiettivo dell'85% ribadito dall'assessore D'Amato. Sono intanto partiti oggi, 14 settembre, nel Lazio i test salivari nelle scuole, che domani arriveranno a toccare anche la provincia di Latina.