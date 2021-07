Coronavirus, impennata anche nel Lazio: 443 casi, Rt e incidenza in aumento

Il punto della situazione nella regione. In una settimana i contagi sono aumentati dell'80%

Impennata di nuovi casi anche nel Lazio. Su 26mila test totali , tra 9mila tamponi molecolari e circa 17mila antigenici, i positivi sono 443, 90 in più di ieri. Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. I guariti sono 186 e due i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è ora al 4,9% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 1,7%. I ricoverati restano stabili a 105, così come le terapie intensive a 25.

L'assessore D'Amato: "Rinnovo l'invito a vaccinarsi prima della partenza per le vacanze"

"Rt e incidenza sono in aumento - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - rispettivamente a 0,81 e a 16,9 positivi ogni 100mila abitanti. Ci attendiamo un peggioramento ulteriore, I nuovi casi aumentano di circa l'80% rispetto alla settimana scorsa e l'età media si attesta sui 23 anni. Rinnovo l'invito a vaccinarsi o a completare il ciclo vaccinale prima delle partenze per le vacanze".

La distribuzione dei casi per province

Entrando nel dettaglio della distribuzione, i casi schizzano nella Capitale che arriva a 297, nel resto della provincia di Roma sono invece 89 i contagi. Nelle altre province della regione complessivamente si contano 57 positività, la quasi totalità dei quali nella provincia di Latina (47), 5 invece a Frosinone, 2 a Rieti e 3 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 16 luglio

Salgono ora a 2.645 gli attuali positivi, di cui 105 ricoverati e 25 in terapia intensiva e 2.515 in isolamento domiciliare. Complessivamente sono stati trattati 348.443 cittadini positivi dall'inizio della pandemia, di cui 337.414 guariti e 8.384 deceduti.

Il punto sui vaccini

Sono state superate nel Lazio 6,1 milioni di dosi somministrate. In provincia di Latina prosegue l'operazione Delta con una grande adesione della comunità Sikh alla campagna vaccinale itinerante. Il camper raggiungerà invece, oggi e domani, il comune di Minturno per chiudere a Fondi nelle giornate del 18 e 19 luglio.