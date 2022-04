Coronavirus, nel Lazio 6.198 casi e cinque decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi al 15,4%

Su un totale di 40.128 tamponi si registrano oggi, domenica 17 aprile, 6.198 nuovi casi positivi, 696 in meno in 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%.

I guariti ammontano complessivamente a 3.442, cinque invece sono i decesi mentre i ricoveri sono 25 in meno rispetto alla giornata di sabato per un totale di 1.166 ricoverati nelle aree mediche dell'ospedale, mentre 68 sono i posti letto occupati nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per le Asl della regione, si contano 3.147 casi nella sola città di Roma, a cui si aggiungono 1.477 contagi nel resto della provincia romana. Per quanto riguarda le altre quattro province della regione invece, si contano 681 positivi a Latina, altri 467 a Frosinone, 257 a Viterbo e infine 169 in provincia di Rieti.

Su un totale di 1.407.383 casi trattati nel Lazio dall'inizio della pandemia i decessi complessivi sono stati 10.936. Attualmente i casi positivi sono ancora 145.889, di cui 1.166 ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 68 invece in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, sono aperte le prenotazioni della quarta dose sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.