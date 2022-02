Coronavirus, ancora un lieve calo nel Lazio: 6.375 casi e 29 decessi. Ma i guariti sono 17mila

In lieve calo nelle ultime 24 ore i tamponi positivi del Lazio. Si registrano infatti oggi, giovedì 17 febbraio, 6.375 nuovi contagi, 156 in meno rispetto alla giornata di ieri. Ma i decessi sono sei in più, per un totale di 29 vittime, mentre i guariti sono ben 17.057, quasi il triplo dei casi positivi. I risultati sono stati rilevati su un numero complessivo di 59.147 test. Prosegue dunque il trend in discesa dei casi, che risultano in diminuzione su base settimanale del 30%. Il rapporto tra casi e tamponi è al 10,7%.

I dati sui ricoveri

Buone notizie sul fronte dei ricoveri ospedalieri, 60 in meno rispetto a ieri. I pazienti covid nelle aree mediche degli ospedali della regione sono ora in totale 1.784, 165 invece nelle terapie intensive.

I casi nelle singole province

I contagi nella città di Roma ammontano oggi a 2.981, a cui se ne aggiungono altri 1.678 nel resto della provincia romana. Nel resto della regione i casi sono invece 1.716, con sei nuovi decessi: 601 contagi sono stati registrati a Frosinone dove ci sono state anche due vittime, 594 in provincia di Latina con un decesso, 300 a Viterbo con due morti e 221 a Rieti, con un'altra vittima.

Il bollettino del Lazio del 17 febbraio

Mentre i casi trattati complessivamente nel Lazio in due anni di pandemia hanno ormai superato quota 1 milione (sono per la precisione 1.021.558), attualmente i cittadini positivi al covid sono 211.090, di cui1.784 ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 165 nelle terapie intensive e i restanti 209.141 si trovano in isolamento domiciliare. I morti invece sono in totale 10.251.