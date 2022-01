Coronavirus: nel Lazio 6.447 nuovi positivi, sono però 17 le vittime

Su un totale di 52.536 test, tra molecolari e rapidi, si registrano oggi, 17 gennaio, nel Lazio 6.447 nuovi casi positivi, 6-547 in meno rispetto alla giornata di domenica ma con un numero inferiori di test analizzati. Sono però 11 in più i decessi per un totale di 17, 5.102 invece i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. "Sono stati registrati oggi 3mila casi in meno rispetto al lunedì precedente - commenta l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - E' la riduzione più significativa delle ultime settimane".

Sale ancora il numero dei ricoveri ospedalieri nelle aree mediche della regione: 41 in più per un totale di 1.789 pazienti ricoverati. Stabili invece a quota 204 le terapie intensive.

Il confronto con il 17 gennaio 2021

Ancora un confronto con la data del 17 gennaio del 2021: attualmente ci sono contano 977 ricoveri in meno in area medica, 92 in meno in terapia intensiva e sono quattro le vittime in meno.

La distribuzione dei contagi

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la città di Roma conta 3.733 nuovi positivi, a cui si aggiungono 1.525 casi accertati nel resto della provincia di Roma. I positivi nelle altre province del Lazio sono invece 1.189, gran parte dei quali scoperti a Latina (516 casi). A Frosinone sono invece 317, a Viterbo 203 e a Rieti infine 153.

Il bollettino del Lazio del 17 gennaio

I cittadini residenti nel Lazio che attualmente risultano positivi al virus sono complessivamente 221.533, di cui 219.540 in isolamento domiciliare, 204 in terapia intensiva e gli altri 1.789 nelle aree mediche degli ospedali. Sale a quota 702.076 il numero dei casi trattati dalle Asl della regione dall'inizio della pandemia ad oggi. I decessi sono stati fino ad ora 9.535.

I dati sui vaccini

Uno sguardo anche alla campagna vaccinale, che ha superato 2.8 milioni di dosi booster effettuate. Il 55% della popolazione over 12 è dunque coperto dalle terze dosi. Mentre le somministrazioni totali sono state 11,9 milioni. L'obiettivo ribadito dall'assessorato regionale alla Sanità è di arrivare entro fine mese a 3,5 milioni di dosi booster, superando dunque il 70% della popolazione adulta coperta. Un grande successo è stato registrato nell'open day di domenica 16 gennaio, si replica anche il 23.