Coronavirus: schizzano a 703 i contagi nel Lazio, sei le vittime. I ricoveri totali sono 524

Salgono oggi, mercoledì 18 agosto, a 703 i nuovi casi di covid registrati nel Lazio, compresi 152 recuperi. Si tratta di 58 positivi in meno rispetto a una settimana fa. Sono invece sei i decessi, due in meno rispetto allaa giornata di ieri. Si contano inoltre 792 persone guarite. Salgono ancora di 19 unità i ricoveri ospedalieri, che hanno raggiunto quota 524, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 64.

Su 703 nuovi casi, 425 sono stati accertati nella città di Roma mentre 162 sono nella provincia romana, 116 invece nelle altre quattro province del Lazio. In particolare, 38 casi sono stati registrati dalla Asl di Latina, 26 in quella di Frosinone, 32 a Rieti e 20 a Viterbo.

Per quanto riguarda l'analisi dei numeri, gli attuali positivi nella regione sono 17.717. Di questi, 524 sono ricoverati in area non critica e 64 si trovano invece in terapia intensiva, 17,129 sono invece in isolamento domiciliare. Arriva a 368.693 il numero totale dei cittadini del Lazio contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi mentre sono 342.521 le persone guarite e ammontano ora a 8.455 i decessi.

Proseguono in tutto il Lazio gli open day di agosto rivolti ai giovani, con l'obiettivo di immunizzare i ragazzi di età compresa tra i 12 e 18 anni prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il servizio è attivo anche a Latina nelle giornate del: 21-22 agosto presso l'Abbvie, ex Rossi Sud, centro Itaca Formia (ore 8-20), Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20). Intanto nel Lazio il 43% dei giovani ha ricevuto la prima dose di vaccino.