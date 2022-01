Coronavirus: nel Lazio 13.286 contagi, 26 morti e 60 ricoveri in più in un giorno

Oltre 120mila i temponi eseguiti oggi, martedì 18 gennaio, nel Lazio. Le positività scoperte sono state 13.286 (+6.839 rispetto a quelle di lunedì). Sono inoltre 26 i decessi, 9 in più nelle ultime 24 ore, e 5.247 i cittadini guariti dal covid. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11%.

Sale ancora la quota di ricoverati sul totale degli attuali positivi: 60 in più per un totale di 1.849 pazienti covid che occupano le aree mediche degli ospedali del Lazio e 207 terapie intensive.

La distribuzione dei contagi per le singole province

Per quanto riguarda la distribuzione dei contagi, la città di Roma conta 5.195 casi, mentre altri 4.152 sono stati accertati nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province del Lazio i positivi sono invece 3.939, di cui la quota più alta, 1.489, nella provincia di Latina, 1.099 a Frosinone, 974 a Viterbo e 368 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 18 gennaio

Sui numeri invece, la quota di attuali positivi nella regione è arrivata a 229.546, di cui 1.849 persone ricoverate, 207 in terapia intensiva e le restanti 227.490 in isolamento domiciliare. I decessi arrivano a 9.561 su un totale di 715.362 casi trattati in due anni di pandemia.

La campagna vaccinale

Proprio oggi il Lazio ha raggiunto 12 milioni di dosi di vaccino somministrate. I cittadini coperti dalla dose booster sono 2,9 milioni, pari al 56% della popolazione over 12. L'obiettivo entro la fine di gennaio è di arrivare a 3,5 milioni di terze dosi, superando il 70% della popolazione adulta. Ieri, 17 gennaio, altre 62mila somministrazioni, il 6% in più rispetto al target commissariale. Domenica 23 si replica l'open day per la fascia 12-17 anni anche a Latina.