Coronavirus, continua la frenata nel Lazio: 348 i nuovi positivi, 14 vittime

Oltre 28mila test oggi, 18 maggio, nel Lazio (più di 11mila tamponi molecolari e 17mila test antigenici), che hanno rilevato 348 nuovi casi di covid, 40 in meno rispetto a ieri. Il bollettino della Regione segnala anche 14 decessi per covid e 1.023 pazienti guariti.

"Continua la frenata, questo è tra i dati migliori degli ultimi sette mesi - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - diminuiscono i casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%". I ricoveri ospedalieri sono 44 in meno del giorno precedente per un totale di 1.519, mentre le terapie intensive scendono da 235 a 216.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Nella sola Capitale i casi di covid sono 204, mentre nel resto della provincia di Roma 76. Nelle altre province del Lazio invece i contagi sono complessivamente 68: 15 nella Asl di Latina, 25 in quella di Frosinone, 19 nella Asl di Viterbo e 9 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 18 maggio

Per quanto riguarda il quadro generale e i numeri del Lazio, ammontano a 337.210 i casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi, di cui 297.118 guariti dal covid, 8.037 deceduti, 32.055 sono invece i cittadini attualmente positivi. Di questi, 1.519 sono ricoverati in area medica, 216 sono in terapia intensiva e 30.320 sono in isolamento domiciliare.

La campagna vaccinale

La campagna vaccinale nella regione invece prosegue a ritmo spedito. Dalla mezzanotte di oggi, primo giorno in cui si è aperta la possibilità di prenotazione per le classi di età da 48 a 51 anni (1970/73), sono state già 140mila le prenotazioni arrivate. In tutta la regione si è raggiunta invece la quota di 2,7 milioni di dosi somministrate. Dal 21 maggio è stata già annunciata l'apertura di altre quattro classi di età: dai 47 ai 44 anni. La Regione ha poi confermato un nuovo Open day Astrazeneca per gli over 40 per le giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio, con circa 30mila dosi, passando da 21 a 30 hub disponibili.

