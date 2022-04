Coronavirus, 2.740 casi nel Lazio e 13 decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%

Su un totale di poco meno di 20mila tamponi effettuati si registrano oggi, 19 aprile, nel Lazio, 2.740 nuovi casi di Covid, 754 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono inoltre 13 i decessi e 2.897 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono otto in più rispetto a ieri i pazienti che hanno avuto necessità di un posto letto nelle aree Covid degli ospedali del Lazio per un totale di 1.174 ricoverati. Le terapie intensive invece sono complessivametne 67 in tutta la regione.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

La mappa aggiornata del contagio segnala invece 1.472 nuovi positivi nella sola città di Roma, ai quali si aggiungono ulteriori 723 casi nel resto delle Asl della provncia romana. Nelle altre quattro province i contagi sono in tutto 545, il numero maggiore è concentrato nella provincia pontina che ne conta 268. Segue Frosinone con 97, 92 a Viterbo e infine 88 a Rieti.

La quarta dose

Sono aperte ormai da alcuni giorni le prenotazioni della quarta dose sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.