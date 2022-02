Coronavirus, nel Lazio trend ancora in discesa: 5.583 casi. I ricoveri sono 80 in meno

Nel Lazio su un totale di 55.100 tamponi si registrano oggi, sabato 19 febbraio, 5.583 nuovi casi positivi al covid, 827 in meno rispetto alla giornata di venerdì. Il doppio i guariti: 10.568,,mentre i decessi sono stati 18. "Il rapporto tra positivi e tamponi scende oggi al 10,1% - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - e prosegue il trend in discesa. Il Lazio è la regione che ha la maggiore copertura vaccinale per gli over 50".

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri, si è registrata un'ulteriore discesa: -80 nell'arco delle ultime 24 ore per un totale di 1.659 posti letto covid occupati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio. I pazienti in terapia intensiva sono invece 148 in totale, - 10 rispetto a ieri.

I contagi distribuiti per le province del Lazio

I casi a Roma città sono 2.482. A questi si aggiungono i contagi registrati nel resto della provincia di Roma che ammontano a 1.610. Nel resto della regione le positività accertate sono invece 1.489. Il dato più alto arriva dalla provincia di Latina, che conta ancora 659 nuovi casi. A seguire, 414 contagi a Frosinone, 273 a Viterbo e 143 nella provincia di Rieti.

La campagna vaccinale

Nella regione è stata superata la quota di 13 milioni e 100mila vaccinazioni complessive, con 3,7 milioni di dosi booster effettuate, pari al 78% di copertura della popolazione adulta. La Regione ricorda che negli hub del Lazio è previsto l'accesso libero negli orari di apertura per favorire la vaccinazione.