Coronavirus: nel Lazio salgono a 404 i nuovi positivi, 4 le vittime

Circa 8mila tamponi molecolari e 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila test hanno portato ad accertare nel Lazio 404 nuovi casi positivi, 54 in più rispetto a ieri ma 176 in meno se paragonati alla rilevazione dello scorso giovedì. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24 ore e 373 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi al 2.1%, mentre i dati del monitoraggio settimanale confermano un calo dell'indice Rt a 0,83 e un'incidenza di 58 casi ogni 100mila abitanti. I pazienti ricoverati sono 450, 66 le terapie intensive.occupate da pazienti Covid.

La distribuzione dei casi per le singole province del Lazio

I casi nella Capitale sono a quota 174, mentre nel resto della provincia di Roma ammontano a 130. Sono invece 100 i positivi registrati complessivamente nelle altre quattro province della regione: 22 a Frosinone, 43 a Latina, 5 a Rieti e 30 a Viterbo.

Il bollettino del 2 settembre

Nel dettaglio dei numeri, dall'inizio della pandemia le Asl del Lazio hanno trattato in totale 375.407 casi. Di questi, 8.524 pazienti sono purtroppo deceduti mentre i guariti ammontano a 352.056. Gli attuali cittadini del Lazio ancora positivi sono invece 14.827, di cui 450 ricoverati in area medica e 66 in terapia intensiva.

Tutti i numeri della campagna vaccinale

Infine, la campagna vaccinale che nella regione ha raggiunto ora il traguardo di 8 milioni di dosi somministrati con 4 milioni di cittadini immunizzati, corrispondenti a circa il 78% della popolazione con età superiore a 12 anni che completato il ciclo vaccinale. "L'accesso agli hub senza prenotazione - fa sapere ancora l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - prosegue con successo. E' possibile accedere solo con la tessera sanitaria".