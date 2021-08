Coronavirus, 661 nuovi contagi e sette morti. Ma il Lazio resta a "rischio basso"

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale sul Covid. Il bilancio della giornata di oggi, venerdì 20 agosto, è di 661 nuovi casi positivi, compresi 113 recuperi. I decessi sono sette (di cui un recupero) mentre si contano 764 nuovi guariti. "Il Lazio - afferma l'assessore D'Amato - è ancora a rischio basso". Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano di due unità sia in area medica sia nella terapia intensiva: nel primo caso il totale è quota 528, nel secondo a 67.

La distribuzione dei casi per provincia

Nella sola città di Roma si registrano 315 contagi, 157 invece nel resto della provincia. Nelle altre quattro province della regione i casi complessivi sono stati poi 146, di cui ben 81 registrati dalla Asl di Latina, 31 da quella di Frosinone, 25 a Viterbo e infine 9 a Rieti.

Il bollettino del Lazio

Su un totale di 369.902 cittadini contagiati dal covid dall'inizio della pandemia ad oggi, gli attuali positivi sono 17.536, di cui 528 ricoverati in area non critica e 67 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 16.941 persone. I deceduti ammontano invece 8.468 e a 343.898 le persone guarite.

La campagna vaccinale

Un ultimo sugardo alla campagna vaccinale del Lazio. Nella regione sono state superate le 7,5 milioni di dosi somministrate, con il 73% della popolazione over 12 che ha concluso il ciclo vaccinale. "Il Lazio si conferma dunque sopra di 6 punti rispetto alla media nazionale". "Oltre 250mila - aggiunge D'Amato - le somministrazioni già prenotate entro il mese di agosto. Con questo dato si prevede il superamento dell'80% di popolazione over 12 vaccinata. E' necessario incrementare questo andamento per completare l'immunizzazione".