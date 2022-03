Coronavirus, nel Lazio 7.413 contagi in più nelle ultime 24 ore. Rapporto tra positivi e tamponi al 16,1%

Su quasi 46mila tamponi si registrano oggi nel Lazio 7.413 nuovi casi di Covid, 1.573 in meno rispetto alla giornata di ieri, 19 marzo. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 16,1%. I guariti sono 5.484 e sette invece i decessi in tutta la regione.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri la situazione è sostanzialmente stabile, appena sei infatti i nuovi ricoverati per un totale di 1.018 nelle aree mediche degli ospedali della regione, mentre sono 75 i posti letto Covid occupati nelle terapie intensive.

La mappa del contagio nelle province del Lazio

Per quanto riguarda nel dettaglio la mappa dei contagi, 3.484 cittadini positivi sono concentrati nella sola città di Roma, ma a questi si aggiungono ulteriori 1.792 contagi nel resto della provincia romana. Nelle altre province del Lazio si registrano invece nelle ultime 24 ore 2.137 nuovi casi, 696 dei quali a Latina, 714 a Frosinone, 352 a Rieti e 375 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 20 marzo

Gli attuali casi positivi arrivano a quota 106.728. Di questi, 1018 sono ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali, 75 si trovano invece in terapia intensiva e 105.636 in isolamento domiciliare. Su un totale di 1.195.072 casi esaminati dal sistema sanitario regionale in oltre due anni di pandemia, i decessi legati al virus sono stati 10.643.