Coronavirus, nel Lazio ancora 8.202 casi e 17 pazienti deceduti

Su un totale di 46.696 tamponi si registrano oggi, 21 aprile, 8.202 nuovi casi di Covid nella regione, 2.479 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono però 17 i decessi, aumentati di tre unità, e 3.924 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 17,5%.

Il punto sui ricoveri

Per quanto riguarda poi la situazione degli ospedali, sono 24 in i ricoveri nelle aree mediche del Lazio per un totale di 1.175 posti letto Covid occupati a cui si aggiungono 69 posti letto nelle terapie intensive, rimasti stabili.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Nella città di Roma i casi sono a quota 4.272 in un solo giorno e a questo dato si aggiunge quello che arriva dal resto dei comuni della provincia: 1.922. Nelle altre quattro province invece si registrano complessivamente 2.008 contagi, di cui 828 nella Asl di Latina con due decessi, 556 in quella di Frosinone, 287 a Rieti e 337 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 21 aprile

Uno sguardo ai dati: attualmente i positivi nel Lazio sono 153.780, di cui 1.175 ricoverati nelle aree mediche degli ospedali e 79 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano invece complessivamente 152.536 persone. I casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi ammontano a 1.430.992 e i decessi totali sono 10.984.