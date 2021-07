Coronavirus, nel Lazio 616 contagi ma nessuna vittima. Aumentano i ricoveri

Oggi, 21 luglio, su quasi 12mila tamponi nel Lazio e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi (-65 rispetto a ieri) e nessun decesso. I guariti sono invece 154. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. Aumentano di 18 unità i ricoveri ospedalieri in area non critica, stabile invece il dato delle terapie intensive. "Per quanto riguarda l'andamento del Covid - spiega l'assessore alla Sanità della Regione - il 21 luglio del 2020 il Lazio contava più ricoveri e più decessi rispetto ad oggi".

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

I casi a Roma città sono a quota 348, mentre nel resto della provincia sono oggi 162. Nelle altre province si supera la soglia dei 100 positivi, con 106 nuovi contagi, di cui la metà riguardano la Asl di Latina. A Frosinone sono invece 24, a Rieti 12, 20 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 21 luglio

Gli attuali positivi nella regione sono ora 4.564, di cui 151 ricoverati, 28 in terapia intensiva, 4.385 in isolamento domiciliare.Il conto totale dei cittadini contagiati dall'inizio della pandemia ad oggi arriva 351.145. Di questi, 338.193 sono guariti 8.388 deceduti.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda infine i dati relativi alla vaccinazione, il Lazio raggiunge il traguardo di 6,4 milioni di dosi somministrate. "Il 60% della popolazione adulta - spiega l'assessore D'Amato - ha concluso il ciclo vaccinale. Entro la prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta sarà vaccinata con doppia dose. Il Lazio è la prima regione italiana. Per l'obiettivo dell'immunità di gregge è indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani".