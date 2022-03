Coronavirus, 4.405 nuovi positivi ma aumentano decessi e ricoveri nelle ultime 24 ore

Sono oltre 30.500 i tamponi effettuati nel Lazio nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.405 nuovi casi di positività al Covid (3mila in meno rispetto a ieri). Un calo dunque dovuto in larga misura al numero inferiore di test effettuati. Aumentano però nelle ultime 24 ore i decessi, che sono stati in tutta la regione 14, di cui 4 nella sola provincia di Latina. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I pazienti guariti ammontano a 6.190.

I ricoveri ospedalieri

Cresce il numero dei pazienti ricoverati, che sono ben 51 in più nelle aree mediche degli ospedali del Lazio per un totale di 1.069 posti letto Covid occupati. Le terapie intensive sono 76.

La mappa del contagio nelle province del Lazio

Mentre la città di Roma registra 2.269 nuovi contagi, il resto della provincia di Roma ne conta 1.123. Nel resto della regione i positivi scoperti 1.013, di cui 446 nella provincia di Latina, ed è questo il dato più alto delle quattro province. Altri 298 sono a Frosinone, 143 a Viterbo e infine 123 a Rieti.

Il punto sui vaccini

Superata quota 13 milioni e 345 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose.