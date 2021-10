Coronavirus, la curva si alza di nuovo: 431 contagi nel Lazio. D'Amato: "Accelerare sulle terze dosi"

Rialza la testa il covid nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 431 casi positivi su un totale di 33.296 tamponi. Sono stati inoltre 6 i decessi e 305 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi sale così a 1,2%. "E' necessario accelerare la somministrazione della terza dose - commenta l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - Rispetto alla scorsa settimana il valore Rt è in lieve discesa a 0,85 mentre in lievissimo rialzo l'incidenza a 34,89 casi su 100mila abitanti".

Per quanto riguarda i ricoveri, in area medica negli ospedali del Lazio si trovano complessivamente 313 pazienti e 50 sono invece in terapia intensiva.

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Nello specifico, 194 dei nuovi contagi sono concentrati nella Capitale, 110 sono invece nel resto della provincia di Roma, Crescono i positivi anche nelle altre province del Lazio, con il numero più elevato a Latina che conta 59 casi. Altri 29 sono invece a Frosinone, 18 a Rieti e 21 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 21 ottobre 2021

Attualmente nel Lazio i cittadini contagiati sono 8.605, di cui 313 ricoverati non in terapia intensiva e 50 in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare si trovano 8.242 persone. Dall'inizio della pandemia ad oggi i casi di coronavirus accertati e trattati in tutta la regione ammontano così a 390.287. I deceduti 8.742, i guariti infine 372.940. La campagna vaccinale conta ora 8,6 milioni di somministrazioni che hanno portato a superare la quota del 91% della popolazione adulta vaccinata e dell'85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. La Regione annuncia inoltre che finora sono state somministrate 100mila terze dosi. E' possibile prenotare la dose booster del vaccino anti covid per il personale sanitario su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster..con tessera sanitaria e codice fiscale.