Coronavirus, 940 nuovi casi nel Lazio e 15 decessi, rapporto tra positivi e tamponi a 3,4%

Il Lazio che scende a meno di 1000 positivi rispetto alla giornata di ieri, domenica 21 novembre. Sul territorio regionale alla data di oggi, lunedì 22 novembre. i nuovi contati sono 940 su un minor numero di tamponi totali eseguiti (27.142 oggi a fronte dei 41.166 di ieri). Sono però 15 i decessi nelle ultime 24 ore e 957 i cittadini guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 3,4%.

I ricoverati nelle aree mediche degli ospedali della regione sono complessivamente 656 (+20), 84 sono invece le terapie intensive occupate da pazienti covid.

La distribuzione dei casi per le province del Lazio

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per le singole province del Lazio, a Roma città i positivi scendono sotto quota 500, sono per la precisione 488, mentre ammontano a 318 negli altri comuni della provincia di Roma e a 134 nelle altre quattro province della regione. Il dato più alto è quello della Asl di Latina, che conta 87 contagi. Altri 23 sono invece a Frosinone, 21 a Viterbo e 3 infine in provincia di Rieti.

Il bollettino del Lazio del 22 novembre

Secondo il quadro generale, gli attuali positivi residenti nel Lazio sono 15.157, di cui 656 ricoverati in area medica e 84 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano 14.417 persone. Dall'inizio della pandemia ad oggi il totale dei casi trattati dalle singole Asl della regione è di 413.157. I deceduti arrivano a quota 8.935.

I vaccini nel Lazio

L'assessorato alla Sanità ha fornito ancora un raffronto con un anno fa, alla data del 22 novembre del 2020: ad oggi si registrano -5 decessi, -1.593 casi positivi, -2.642 ricoverati in area medica, -255 ricoverati in terapia intensiva, -63.999 in isolamento domiciliare. Sono state fino ad oggi 467mila le terze dosi effettuate e sono attive le prenotazioni delle terze dosi di richiamo anche per la fascia di età over 40 (HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/MAIN/HOME).