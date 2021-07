Coronavirus, peggiora la situazione nel Lazio: 854 casi e 33 ricoveri in più in 24 ore

Non migliora la situazione dei contagi nel Lazio, che sono oggi, 23 luglio, ben 854, 62 in più rispetto alla giornata di ieri, su poco più di 30mila test. Si registrano inoltre un decesso e 107 guariti. "Nel Lazio l'indice Rt è pari a 1,18, comune più basso della media nazionale", sottolinea l'assessore Alessio D'Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi è salito a 8,2% ma considerando anche i test antigenici la percentuale scende a 2,8. Aumentano però i ricoveri in ospedale: + 33 rispetto al 22 luglio per un totale di 183 posti letto covid occupati in area non critica.

I casi per provincia

A Roma città i contagi salgono a quota 544, nel resto della provincia di Roma sono invece oggi 185. Nelle altre province del Lazio sono in totale 126, di cui 84 nella sola Asl di Latina, 20 casi sono invece stati accertati a Frosinone, 2 a Rieti e 20 a Viterbo. Nessun decesso. "L'isola di Ponza e San Felice Circeo - dichiara D'Amato - sono fortemente attenzionate dalla Asl di Latina. E' necessario evitare assembramenti".

Il bollettino del Lazio del 23 luglio

Sale ancora la quota di attuali positivi, che ora pari a 5.827. Di questi, 183 sono ricoverati in area medica, 30 si trovano in terapia intensiva, 5.614 in isolamento domiciliare. La totalità dei casi trattati dall'inizio della pandemia è arriva invece a 352.791, di cui 338.574 guariti e 8.390 deceduti.

I vaccini

La regione ha intanto superato le 6,5 milioni di dosi di vaccino somministrate. "Da ieri sera - precisa l'assessore - ci sono state 38mila nuove prenotazioni per la prima dose di vaccino. Un incremento medio giornaliero quadruplicato rispetto alla settimana scorsa".