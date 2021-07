Coronavirus: nel Lazio 845 contagi, 80mila prenotazioni di vaccino dopo l'annuncio del Green pass

Su 10mila tamponi e quasi 23mila antigenici per un totale di quasi 33mila test, si registrano oggi, 24 luglio, 845 nuovi casi di Covid nel Lazio. Nessun decesso e 266 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8,1% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale arriva a 2,4%. Sale ancora la quota di ricoveri: sono 196 in totale, +13 rispetto a ieri. Le terapie intensive invece sono complessivamente 32. "Si registrano 0 decessi in tutto il Lazio e resta scarsa la pressione sugli ospedali - spiega l'assessore Alessio D'Amato - con un'occupazione dell'area medica al 2% e della terapia intensiva al 3%".

La distribuzione dei casi per provincia

Nella città di Roma i contagi salgono a 558, nel resto della provincia di Roma sono 175. Nelle altre quattro province del Lazio si contano invece 112 casi. La gran parte questa volta è a Viterbo, che registra 53 casi. Seguono Latina con 31, Frosinone con 25 e Rieti con soli 3 casi.

Il bollettino del Lazio del 24 luglio

Arrivano ora a 6.406 i cittadini del Lazio attualmente positivi, di cui 196 ricoverati in area non critica e 32 in terapia intensiva, mentre 6.178 sono in isolamento domiciliare. 353.636 il totale dei contagi esaminati dall'inizio della pandemia ad oggi, di cui 338,840 guariti e 9.390 deceduti.

La campagna vaccinale

"Oggi sono state superate 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino - spiega ancora D'Amato - Oltre il 62% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale con due dosi. Molto bene le adesioni sul portale prenota vaccino covid Regione Lazio. Oltre 80mila le prenotazioni, quasi decuplicate nelle ultime 48 ore. Con questo trend entro la prima settimana di agosto l'80% dei cittadini de Lazio avrà chiuso il ciclo vaccinale. Rinnoviamo l'invito a vaccinarsi, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione".