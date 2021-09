Coronavirus: nel Lazio i nuovi casi sono 361, 5mila cittadini vaccinati con la terza dose

I dati di venerdì 24 settembre in tutta la regione: i ricoveri sono 395, 51 pazienti in terapia intensiva

Il bollettino di oggi, 24 settembre, segnala nel Lazio 361 nuovi contagi su 10.353 tamponi molecolari e 13.085 tamponi antigenici per un totale di 23.438 test. Nelle ultime 24 ore inoltre si registrano 6 decessi e 365 guariti. "Il valore dell'indice Rt e incidenza sono stabili - spiega l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - il primo a 0,77 e la seconda, ovvero l'incidenza, sotto 40 per 100mila abitanti". .

Per quanto riguarda i ricoveri, sono scesi a 395 i pazienti che si trovano in area medica mentre sono 51 i pazienti nelle terapie intensive della regione.

La distribuzione dei casi per province

I nuovi contagiati nella città di Roma restano stabili rispetto al dato di ieri e ammontano per la precisione a 183. Nel resto della provincia di Roma invece i positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 134. Nelle altre quattro province del Lazio infine si registrano 44 casi, di cui 17 nella Asl di Frosinone, 14 a Latina, 4 a Rieti e 9 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 24 settembre

Nel dettaglio dei numeri, dall'inizio della pandemia ad oggi i casi trattati nel Lazio sono stati complessivamente 382.891. Di questi, 363.868 sono guariti dal Covid, 8630 sono invece deceduti a causa delle complicanze del virus. Attualmente si contano nella regione 10.393 cittadini positivi, di cui 395 ricoverati in area medica e 51 in terapia intensiva.

La campagna vaccinale e le terze dosi

Un aggiornamento anche sulla campagna vaccinale. L'assessore D'Amato annuncia che con la terza dose sono già stati vaccinati oltre 5mila cittadini, che rappresentano il 20% dell'intera quota nazionale. E' online la pagina per la prenotazione della dose addizionale solo per la categorie elencate nella circolare del ministero della Salute.(qui il link). La campagna vaccinale del Lazio ha intanto raggiunto 8,2 milioni di somministrazioni, pari a oltre l'82% della popolazione over 12 in doppia dose. Sono intanto attive anche le somministrazioni nelle farmacie con il vaccino Moderna. Sui "furbetti del Green pass", l'assessore aggiunge: "Se sono coinvolti professionisti sanitari che operano con Ssr saranno allontanati e chiederemo all'Ordine la radiazione".