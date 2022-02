Coronavirus, nel Lazio 5.029 casi. Calano ricoveri e decessi, rapporto tra positivi e tamponi al 9,9%

Su un totale di 50.635 tamponi effettuati nel Lazio, si registrano oggi, venerdì 25 febbraio, 5.029 nuovi casi positivi, 332 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono in calo anche i decessi, 8 in totale mentre ammontano a 12.931 i cittadini guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9%.

In flessione risultano anche i dati relativi ai ricoveri nei reparti covid e nelle terapie intensive. Per quanto riguarda i primi sono per la precisione 59 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.494 pazienti ricoveri, per le seconde invece il calo è di nove unità e attualmente i posti letto complessivi occupati sono 134.

La distribuzione dei casi per le province della regione

Mentre i contagi a Roma città sono .2.276, nel resto della provincia di Roma si contano invece 1.356 nuovi positivi. Nel resto della regione invece i cittadini contagiati dal virus sono stati nelle ultime 24 ore 1.397, di cui 584 in provincia di Latina, 435 a Frosinone, 221 a Viterbo, 157 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 25 febbraio

Il quadro generale vede ora gli attuali positivi al covid scesi a quota 156.379. Di questi, 154.751 si trovano in isolamento domiciliare, 1.494 sono invece ricoverati nelle aree covid degli ospedali della regione e 134 persone si trovano in terapia intensiva. Su un totale di 1.063.974 casi trattati nel Lazio in oltre due anni di pandemia le persone decedute sono 10.384.

Il punto sui vaccini

In tutta la regione il totale dei vaccinati con dose booster o doppia dose più guarigione è pari al 93% degli over 12. E' stata attualmente superata la quota di 13 milioni e 200mila vaccini complessivi. "Il Lazio - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. E' opportuno ricordare che tutti gli hub vaccinali già da alcuni giorni consentono l'accesso libero, mentre sono iniziate ufficialmente oggi, venerdì 25 febbraio, le prenotazioni del siero Novavax.