Coronavirus: 318 nuovi contagi nel Lazio. L'incidenza cala, D'Amato: "50 casi ogni 100mila abitanti"

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi casi, nella sola città di Roma sono 159, nel resto della provincia invece si contano 65 positivi. Nelle altre province del Lazio i casi complessivi sono 94, di cui 47 registrati dalla Asl di Latina, 21 da quella di Frosinone, altrettanti sono i positivi a Viterbo e infine cinque i casi a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 26 maggio

Allargando lo sguardo ai dati complessivi, sono 23.718 i cittadini residenti nel Lazio attualmente positivi al Covid-19, di cui 1.106 ricoverati non in terapia intensiva, 177 in terapia intensiva e 22.435 seguiti in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono arrivati invece a quota 308.677, i morti 8.135 su un totale di 340.530 casi esaminati.

La campagna vaccinale: il punto e le prossime tappe

L'assessore alla Sanità D'Amato ha fatto il punto anche sui numeri della campagna vaccinale che prosegue a ritmo spedito. E' stato infatti superato il tetto di 3 milioni e 100mila somministrazioni, di cui 1 milione di seconde dosi e oltre 2 milioni e 100mila prime dosi. "Circa il 45% della popolazione target - spiega - ha ricevuto almeno una dose di vaccino". Intanto domani, 27 maggio, sarà il giorno in cui si aprono ufficialmente le prenotazioni del siero anti covid per i maturandi: a partire dalle 12.sarà possibile prenotare le dosi di Pfizer su portale https://prenotavaccino-covid. regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Confermato invece il nuovo appuntamento per l'open week di Astrazeneca, in programma nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 giugno, con prenotazione e ticket virtuale sulla app Ufirst. Proprio oggi, 26 maggio, sono partite infine le prenotazioni per la fascia di età 43-40 anni (nati 1978/1981), che hanno già raggiunto in poche ore la soglia di 60mila.