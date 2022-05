Coronavirus, 2.627 nuovi contagi e 5 morti. Ma i guariti sono quasi il doppio dei nuovi casi

Oggi nel Lazio, su un totale di 22.489 test effettuati, si registrano 2.627 nuovi casi positivi, 191 in più nelle ultime 24 ore. Sono invece 5 i decessi e 4.025 le nuove notifiche di guarigione. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,7%.

Per quanto riguarda poi i ricoveri, si assiste ancora a una flessione: sono 15 in meno quelli nei reparti ordinari degli ospedali della regione per un totale di 619 posti letto occupati e riservati ai pazienti Covid, restano invece stabili a 39 le terapie intensive.

Quanto alla distribuzione dei contagi, a Roma città i casi sono a quota 1.501, nel resto della provincia di Roma sono 514. Nel resto delle province del Lazio si contano poi complessivamente altri 578 nuovi casi, con il numero più alto concentrato nella provincia di Latina che registra 226 casi. Sono invece 160 a Frosinone, 122 a Viterbo e 70 a Rieti.

Sul totale dei casi esaminati in oltre due anni di pandemia, pari a 1,566.722 contagi, i cittadini attualmente positivi sono 129.727, di cui 619 ricoverati nelle aree mediche degli ospedali del Lazio, 39 in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare si trovano129.069 persone.