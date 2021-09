Coronavirus, il Lazio conta 272 nuovi casi: calo dei positivi sia su base giornaliera che settimanale

Su quasi 7mila tamponi molecolari e 10.300 test antigenici, per un totale di oltre 17mila test, sono oggi, 26 settembre, 272 i nuovi casi positivi al covid nel Lazio, 34 in meno rispetto a ieri. Sono invece sei i decessi e 343 i pazienti guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato - è pari a 1,5%. Si registra un calo dei positivi sia su base giornaliera cche su base settimanale grazie alla campagna di vaccinazione".

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 392 i pazienti che si trovano al momento ricoverati in area medica e 58 le terapie intensive occupate da pazienti covid.

La distribuzione dei positivi per le province del Lazio

Nel dettaglio della distribuzione dei casi per le singole province, la città di Roma conta oggi 126 contagi mentre il resto della provincia romana 82. Nelle altre quattro province del Lazio i nuovi contagi sono invece 64, di cui 19 a Frosinone, 16 a Latina, 15 a Rieti e 14 a Viterbo. Proprio a Viterbo si registra anche un nuovo decesso legato al virus.

Il bollettino del Lazio del 26 settembre

Gli attuali casi positivi nella regione scendono a 10.242. Di questi, sono ricoverati in area non critica 392 pazienti mentre si trovano in terapia intensiva in 58. e in isolamento domiciliare 9.792 persone. Uno sguardo ai dati complessivi dall'inizio della pandemia: i casi esaminati sono stati 383.469, con 8.638 decessi e 364.589 guarigioni.

Il punto sulla campagna vaccinale

Completa il quadro la campagna vaccinale, che conta ora nel Lazio oltre 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino. Per quanto riguarda la terza dose, sono già vaccinati oltre 6mila cittadini ed è on-line pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate circolare del ministero della Salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione.