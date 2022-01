Coronavirus, nel Lazio 13.467 casi e 28 decessi. Ma c'è un nuovo record di guariti

Su un totale di 105.335 tamponi sono stati scoperti oggi nel Lazio 13.467 contagi, 1.520 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono ben 28 però i decessi, 10 in più nelle ultime 24 ore. E si registra un nuovo record di guariti: 11.961. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. "Oggi un nuovo record di guariti - commenta l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Il valore Rt, per la seconda settimana consecutiva, è sotto 1, allo 0.76".

La distribuzione dei contagi per le province del Lazio

Per quanto riguarda la distribuzione deI contagi, a Roma città sono 6.692 mentre nel resto della provincia romana 3.414. Nelle altre quattro province della regione invece sono stati 3.361 i casi scoperti, la maggior parte dei quali a Latina che ne conta 1.308. A Frosinone i nuovi casi sono invece 984, 450 a Rieti e infine 623 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 27 gennaio

Su 839.346 casi esaminati in due anni di pandemia nel Lazio sono 9.745 i decessi causati dal covid, mentre i cittadini attualmente positivi sono 284.857, di cui 2096 ricoverati in area medica, 203 in terapia intensiva e i restanti 282.558 in isolamento domiciliare.

La campagna vaccinale

Il Lazio ha ormai superato i 12,5 milioni di vaccini complessivi e sono state superate le 3,3 milioni di dosi booster effettuate, pari a oltre il 68% della popolazione adulta ma l'obiettivo entro fine mese è arrivare a 3,5 milioni di booster raggiungendo il 70% della popolazione. Le somministrazioni nella fascia di età 5.11 anni sono state in totale 115mila. Il 2 febbraio confermato l'open day in tutta la regiione per le donne in gravidanza, attivo in provincia all'ex Rossi Sud di Latina e al centro Itaca di Formia.