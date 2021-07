Coronavirus: il Lazio conta 543 nuovi contagi. I ricoveri arrivati a quota 254

Su oltre 13mila tamponi nel Lazio e circa 22mila antigenici, per un totale di più di 35mila test, si registrano oggi, 27 luglio, 543 nuovi casi positivi nel Lazio, nessun decesso e 303 cittadini guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 41,% ma scende all'1,5% se si considerano anche gli antigenici. I ricoverati salgono ora a 254 (+14 rispetto a ieri), le terapie intensive sono invece 35 (+1). "Calano i casi rispetto a martedì della scorsa settimana (-138) - ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato - e resta basso il tasso di ospedalizzazione. Ma occorre mantenere alta la guardia".

La distribuzione dei casi nella regione Lazio

I casi a Roma città sono a quota 351, nel resto della provincia di Roma sono invece 120. Nelle restanti quattro province del Lazio sono stati accertati complessivamente 72 nuovi contagi. Di questi, 23 sono a Latina, 21 a Frosinone, 10 a Rieti e 18 a Viterbo.

Il bollettino del Lazio del 27 luglio

Per quanto riguarda i numeri del bollettino regionale, sale ancora la quota di cittadini attualmente positivi: 7.519, di cui 254 ricoverati in area non critica, 35 in terapia intensiva, 7.230 in isolamento domiciliare. I casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati invece 355.389 e di questi 339.476 sono guariti dal Covid mentre 8.394 non ce l'hanno fatta.

Il piano vaccini

Il Lazio ha raggiunto ora 6.646.000 dosi di vaccino somministrate, per complessivi 3 milioni di cittadini immunizzati. L'assessore D'Amato ha annunciato che è stata data disposizione alla Asl per acquisire il fabbisogno dei pediatri di libera scelta per la consegna dei vaccini Pfizer e Moderna destinati alle fascie junior da 12 a 16 anni. E' stato inoltre inaugurato "Vax & Go", il sistema di vaccinazione last minute all'aeroporto di Fiumicino, in collaborazaione con Adr, Asl di Roma3 e Inmi Spallanzani. L'aeroporto di Fiumicino è il primo in Europa ad attuare questa modalità di somministrazione.