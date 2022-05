Coronavirus, nel Lazio 2.441 nuovi casi e un rapporto tra positivi e tamponi al 10,9%

Su 22.341 test sono 2.441 i nuovi positivi scoperti oggi, 27 maggio, nella regione Lazio, 186 in meno rispetto a ieri. Sei invece i decessi legati al Covid e 4.059 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%.

I ricoveri

I ricoveri nelle aree mediche degli ospedali del Lazio continuano a diminuire (14 in meno in 24 ore) per un totale di 605 ricoverati. Le terapie intensive invece scendono a 37.

La distribuzione dei contagi per le province

Nella città di Roma i nuovi contagi sono stati complessivamente 1.432, ma a questi se ne aggiungono altri 514 registrati nel resto della provincia di Roma. Nelle altre quattro province invece si segnalano 495 nuovi casi, di cui 213 nella Asl di Latina, 116 a Frosinone, 92 a Viterbo e 74 a Rieti.

Il bollettino del Lazio del 27 maggio

Per quanto riguarda i dati del bollettino sono al momento 128.103 i cittadini attualmente positivi, 605 quelli ricoverati nelle aree mediche e 37 i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio. In isolamento domiciliari si trovano invece 127.461 persone. I decessi totali dall'inizio della pandemia ammontano a 11.319, mentre i casi trattati sono 1.569.163.